Binzen Gülsen Özer, Inhaberin der Kandertal-Apotheke, hat im Vorfeld der Muttertagsgala am vergangenen Sonntag dem Jugendorchester des Musikvereins Binzen eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Das Geld wurde durch den Verkauf von Aktionsware in ihrer Apotheke eingenommen. Gülsen Özer hatte dort im vergangenen Dezember ein „Spendenregal“ eingerichtet. Immer, wenn ein Kunde daraus bestimmte Kosmetikartikel kaufte, hat die Kandertal-Apotheke 20 Prozent des Kaufpreises zugunsten des Musikvereins Binzen 1869 zur Seite gelegt. Am Ende hat Özer die Summe auf 500 Euro aufgerundet, ebenso wie bei weiteren 500 Euro, die das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein bekommt. Apothekerin Özer war es ein wichtiges Anliegen, während der Corona-Zeit die Jugendarbeit des Musikvereins im Ort zu unterstützen. Die Corona-Pandemie habe viele Vereine und gemeinnützige Organisationen vor große Herausforderungen gestellt. Solidarität zu beweisen und sich gegenseitig zu helfen sei daher wichtiger als jemals zuvor, erläutert sie. Es sei für das Team der Kandertal-Apotheke eine Herzensangelegenheit, Vereine aus der Umgebung zu unterstützen. Foto: Schennen