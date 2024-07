Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 14.30 Uhr die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Der 84-Jährige befuhr in Binzen die Straße „Am Sportplatz“ in Richtung Fischingen und übersah an der Einmündung Kanderweg die 69-Jährige. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.