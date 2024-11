Was wäre geeigneter, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, als die Musik aus Peter Tschaikowskys „Der Nussknacker“? Das ursprünglich als Ballett komponierte Werk erzählt von dem Mädchen Klara, das an Weihnachten ein magisches Abenteuer unter dem Weihnachtsbaum erlebt, bei dem die Puppen zum Leben erwachen. Die Binzener Konzertreihe „Klassik bewegt“ lädt ein, am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr, die Ballettmusik in Form einer Suite in der Gemeindehalle Binzen, Schulstraße 7, zu erleben. Darauf freuen sich Bürgermeister Andreas Schneucker und Organisatorin Deug-Yun Kim, heißt es in der Ankündigung. Neben der Nussknacker-Suite wird der „Schwanensee-Walzer“ zu Gehör kommen. Das Ensemble hat Deug-Yun Kim eigens für dieses Konzert zusammengestellt. Durch das Programm führt die Schauspielerin Sandra Trefzer. Tickets sind im Wohnpark Binzen, im Rathaus Binzen und online unter www.klassikbewegtbinzen.de erhältlich.