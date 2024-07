Binzen: Alexey Chernov bei „Weltklassik am Klavier“

Der Musiker wurde mehrfach ausgezeichnet

Der Pianist und Komponist wurde 1982 in eine russische Musikerfamilie geboren. Er zeigte früh Talent und begann seine musikalische Ausbildung mit sechs Jahren, heißt es in der Ankündigung. Seine Abschlüsse legte er am Moskauer Tchaikowsky-Konservatorium und am Royal College of Music in London ab. Chernov ist Gewinner zahlreicher Preise und Stipendien. Darüber hinaus zeichne ihn vor allem sein außerordentlich umfangreiches und abwechslungsreiches Repertoire aus, heißt es. Er tritt regelmäßig weltweit auf, spielte schon auf zahlreichen Festivals und produzierte internationale CDs. Seine zweite Leidenschaft gehöre dem Komponieren: Er komponierte eine Fülle von Stücken für das Klavier, aber auch für Kammermusik und Orchester. 2023 transkribierte er Mozarts unsterbliche „Eine kleine Nachtmusik“ für das Klavier – mit mehreren Variationen. Das Werk ist der Gründerin der Weltklassik, Kathrin Haarstick, gewidmet. Er lebt seit 2022 in Deutschland, wo er im Beethoven-Haus in Bonn den Resident Artist Status innehielt.

Die Stücke stammen von bekannten Komponisten

Mozarts Sonate in B-Dur wurde im Jahr 1783 komponiert und 1784 veröffentlicht. Der erste Satz ist spielerisch und lebhaft, der zweite ist sehr lyrisch und der letzte ein typisches Rondo, ist der Ankündigung zu entnehmen. Beethovens Klaviersonate Nr. 16 in G-Dur op. 31 Nr. 1 wurde zwischen 1801 und 1802 komponiert. Sie ist eine der friedlichsten und pastoralsten Sonaten des Komponisten und umfasst auch drei Sätze.