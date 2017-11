Binzen Auch abseits der Pisten aktiv

Binzen (scb). Die Vorsitzende des Ski-Clubs, Heidrun Roßkopf, begrüßte zur Jahresversammlung wieder viele Mitglieder sowie Gemeinderat Walter Huber als Vertreter der Gemeinde und freute sich über das große Interesse.

Sie erwähnte rückblickend die Skisafari in Südtirol, die geselligen Zusammenkünfte wie das Weihnachtsfondue der Skigymnastik-Gruppe, den Raclette-Stammtisch und den Abend zum Saisonabschluss. Letzterer fand zum ersten Mal im Foyer der Gemeindehalle in Binzen statt.

Erstmals Segeltörn auf dem Ijsselmeer

In Abwesenheit der ersten Jugendwartin, Franziska Batzer, berichtete Roßkopf auch vom Backnachmittag in der Adventszeit mit den Skiclub-Jüngsten und dem Kinder-Wochenende in Flumserberg. Das Angebot außerhalb der Skipiste umfasste als Highlight erstmals einen Segeltörn auf dem Ijsselmeer anfangs Juni. Ebenso eine Kanutour, bei der nicht nur Familien mitpaddelten.

Die Senioren waren Anfang Juli im Elsass unterwegs. Die beliebte Wochenend-Radtour und der Grillnachmittag konnten wegen der schlechten Witterung nicht durchgeführt werden.

Kassierer Klaus Esch gab Einblick in die Vereinsfinanzen und erläuterte Details zu einzelnen Veranstaltungsposten. Auch bedankte er sich bei der Gemeinde für den alljährlichen Zuschuss, der für die Jugend eingesetzt wird.

Von den Winter-Aktivitäten, die alle in die Schweiz führten, berichtete Sportwartin Gabriela Berger: Vom alljährlichen Ski-Opening im November, den fünf Samstagsfahrten, dem Skitag unter der Woche und dem Vereins-Wochenende.

441 Buchungen in der jüngsten Wintersaison

Als bester Beweis für die gute Resonanz auf alle Skiangebote können die 441 Buchungen über die gesamte Wintersaison gewertet werden. Diese werden auch durch viele Familien mit ihren Kindern rege genutzt. Die Schneeschuhtouren im Schwarzwald, organisiert durch Günter Schweinlin, konnten wegen Schneemangels nicht stattfinden.

Zum Schluss folgte ein Ausblick auf die kommende Wintersaison (siehe dazu Infokasten unten).

Als zweite Jugendwartin wird in der kommenden Saison Inca Hollenweger kommissarisch mitwirken.

Abgerundet wurde die Versammlung mit der mit Spannung erwarteten Fotoshow, präsentiert von Hans Meßmann, mit welcher er die Jahresaktivitäten Revue passieren ließ.