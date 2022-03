Binzen Auf Entdeckungstour in der Kirche

Kissen am Kirchenboden

Beim monatlichen Treffen der „Kirchenmäuse“ sieht es etwas anders aus als gewohnt: Die Stühle sind im Halbkreis zusammengerückt, für die Kinder Kissen am Boden ausgelegt.

Beim kommenden Treffen der „Kirchenmäuse“ am Sonntag, 27. März, 11 Uhr, ist eine Schnitzeljagd in der Binzener Laurentiuskirche geplant: Mal unter den Altar schauen, das Taufbecken aus der Nähe betrachten, oder auf die Kanzel steigen – „wir wollen, dass die Kinder sich den Kirchenraum erschließen“, sagt Zoll. Im normalen Gottesdienst sei das ja nicht so gern gesehen. „Das haben sich auch viele Erwachsene noch nie angeguckt“, glauben die Frauen. Wer will, kann dann zum Abschluss noch zu den Glocken hoch im Turm hinaufsteigen.

Erinnerung an die eigene Kindheit

Christina Zoll ist im bayerischen Unterfranken aufgewachsen und wohnt heute in Haltingen. Seit rund einem Jahr ist sie Pfarrsekretärin der evangelischen Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen, den Kindergottesdienst hat sie ehrenamtlich mitübernommen, zusammen mit der bereits seit etlichen Jahren engagierten Yvette Franzreb-Rudolph aus Binzen. Beide kennen Kindergottesdienst aus ihrer eigenen Kindheit, und wollen nun – selbst Mütter – den Glaubensfaden nicht abreißen lassen.

Arbeit hinter den Kulissen

Hinter ihrem sonntäglichen Engagement steckt viel Arbeit, die man auf den ersten Blick nicht sieht: Vor jeder Ausgabe der „Kirchenmäuse“ treffen sich die beiden zum Planen und Vorbereiten: „Vorbasteln“, Texte schreiben, Plakate erstellen und aufhängen sowie Flyer verteilen gehören ebenso dazu wie das Schmücken der Kirche vor dem Gottesdienst und das Üben der Texte.

Kakao für alle

Vor der „Gute-Nacht-Kirche“ im Dezember, als alle Gottesdienstbesucher erstmals und ausnahmsweise im Schlafanzug in die Kirche kommen durften, haben sie heißen Kakao für alle gekocht. „Die Kirche ist nie so, wie wir sie wollen, aber wir müssen sie machen, wie wir wollen“, bringt Christina Zoll auf den Punkt, was sie antreibt.