Binzen: Ausreichend Interesse am Wärmenetz

Die Energieagentur schlägt einen Ausbau in zwei Stufen vor. In der ersten Stufe würden etwa 57 Häuser an der Kirchstraße und an der Hauptstraße und die „Ankerkunden“ im Ortskern (Rathaus, Kirche und kommunale Wohngebäude) an das Nahwärmenetz angeschlossen. Mit Ausbaustufe 2 würde dann der Rest des Wärmenetzeignungsgebiets angeschlossen. 286 Hausanschlüsse könnten bis 2040 entstehen.

Als Energieträger käme Holzhackschnitzel zum Einsatz, die Wärmegestehungskosten würden in Ausbaustufe Eins mit einer Förderung 14,1 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) betragen, ohne Förderung 17,6 ct/kWh.

Je mehr sich anschließen, desto geringer die Kosten

Jörg Weyden betonte, je mehr Hauseigentümer sich an das Netz anschließen würden, desto geringer seien die Kosten für den Einzelnen. Die Wärmegestehungskosten setzen sich zusammen aus den verbrauchsgebundenen, den betriebsgebundenen (Wartung und Betrieb des Netzes) und den kapitalgebundenen Kosten (Errichtung technischer Anlagen) wie Jessica Bieser erläuterte.