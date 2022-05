Binzen Auto droht auf Gleise zu geraten

Binzen - Ein Auto drohte am Samstag gegen 11.25 Uhr nach einem Unfall in Binzen im Bereich der Behelfsausfahrt von der A 98 eine kleine Böschung hinab zu stürzen und in den Gleisbereich einer Bahnstrecke in der Nähe einer Kurve zu geraten. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers schlug im Bereich der Böschung aber noch an eine Signalanlage der Bahn, welche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Insgesamt rechnet die Polizei mit einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich, heißt es.