Binzen Beethoven und Rachmaninow

Binzen. In der September-Ausgabe der „Weltklassik am Klavier“ im Rathaussaal in Binzen spielt der Pianist Mikhail Dantscheko Werke von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Sergei Rachmaninow. Dantschenko wurde in Weißrussland geboren und verbrachte seine Kindheit in Estland. Seinen Stil könnte man mit einem und kraftvollen Wasserfall vergleichen, und seine Spielweise ist ganz besonders berührend, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Er studierte an der Zentralen Musikschule in Kiew/Ukraine und an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.