Binzen Benefizkonzert für „Namataba“-Projekt

Das Benefizkonzert für das Projekt von „Namataba“ in Uganda steht am Samstag, 30. September, ab 19.30 Uhr in der Binzener Halle an. Dort spielt das Orchester „Music@ Coeur“ unentgeltlich für den deutschen Förderverein, der in Namataba eine eigene Schule eingerichtet hat. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch Spenden erbeten.