Binzen Binzen bekommt eine neue Homepage

Binzen (bea). Der Gemeinderat Binzen hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den Haushalt einstimmig verabschiedet. Im Nachgang zur Haushaltsdebatte Anfang Dezember haben sich dort noch kleine Veränderungen ergeben. So wurde die bei den Beratungen von Ratsmitglied Frank Krumm angeregte Neugestaltung der Homepage als Ziel für das kommende Jahr festgehalten. Die dafür vorgesehenen rund 13 500 Euro werden zwar nicht explizit im Haushaltsplan aufgeführt. Sie stehen aber gemäß einer Vereinbarung der Verbandsversammlung des GVV der Gemeinde zusätzlich zur Verfügung. Diese Vorgehensweise sei offiziell vom Gemeinderat beschlossen und in einem Vermerk festgehalten worden, erklärte Bürgermeister Andreas Schneucker auf Nachfrage. Mit der Aufgabe, ein passendes Unternehmen für die Gestaltung der Homepage zu finden, habe er eine Studentin beauftragt, die derzeit im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule in Kehl ein Praktikum im Rathaus absolviert, führte er aus.