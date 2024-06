„Ich freue mich sehr, dass Binzen auch 2024 wieder beim Stadtradeln mitmacht. Gemeinsam wollen wir etwas für die Umwelt tun und die Bürger für das Fahrradfahren gewinnen“, unterstützten Bürgermeister Schneucker und ergänzend der Gemeinderat die Teilnahme Binzens. Daher wird sich das Kommunalparlament mit dem „Parlamentarier-Team“, das bereits gegründet wurde, wieder beteiligen. Auch das Team „Rathaus Binzen“ ist bei der Aktion wieder mit dabei. Der Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis lädt alle dazu ein, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Im Team mit anderen Bürgerinnen und Bürgern sollen möglichst viele Fahrradkilometer für die Kommune sammeln. Die Kampagne will die Bevölkerung damit für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Es gibt auch Preise zu gewinnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Kandern wird dieses Mal nicht mit am Start sein, da es im Rathaus durch zahlreiche andere Projekte wie den Umbau keine freien personellen Kapazitäten gab, ergab eine Anfrage unserer Zeitung.