Binzen: Binzen plant keine Photovoltaik-Flächen

Leitungen fehlen zum Einspeisen ins Stromnetz

In einem Streifen von 200 Metern Breite entlang der Autobahn sind solche Anlagen privilegiert. Schneucker meint aber, dass in Binzen niemand entlang der A 98 eine solche Anlage errichten wird. Während eine Gemeinde in einem Vorranggebiet für Windenergie kein Planungrecht mehr hat, sieht das in einem Voranggebiet für Freiflächen-PV anders aus.

Solar-Thermie-Projekte in Siedlungsnähe geplant

Ein Investor, der eine Solaraanlage auf einer Fläche errichten will, ist auf die Zustimmung der Gemeinde angewiesen, die ein Bauleitverfahren einleitet. Das könnte sich aber bald ändern, wie Schneucker mitteilte. Es gebe Überlegungen auf Bundesebene, Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in für sie bestimmten Vorrangebieten zu privilegieren, womit den Investoren ein Anspruch auf Genehmigung gewährt werde. Dann könne die Gemeinde eine solche Anlage nicht mehr verhindern. Ausnahmsweise zulässig innerhalb der Vorranggebiete für Freiflächen-PV sind Solarthermie-Projekte. Sie können laut der Verwaltungsvorlage zum Tagesordnungspunkt „Regionalplan“ aber nur auf den Teilen der VRG-FFPV realisiert werden, die in Siedlungsnähe liegen.