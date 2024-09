Binzen: Binzen wie kein Zweiter stark geprägt

Im ostpreußischen Rudau geboren, kam er mit seinen Eltern mit neun Jahren nach Lörrach. Beruflich war der Vater von zwei Töchtern und Opa von zwei Enkeln 18 Jahre lang bei der Lörracher Staatsanwaltschaft tätig. Ehrenamtlich engagierte er sich zum Beispiel in der Lörracher Fasnacht 28 Jahre als Zunftmeister bis 2002 sowie auch zeitweise als Vorsitzender der Freien Wähler Lörrach.

Eine Erfolgsgeschichte

Nach seiner Wahl in den Lörracher Gemeinderat suchte er 1985 eine neue berufliche Herausforderung, in dem er für das Bürgermeisteramt der Kreisstadt kandidierte. Er scheiterte gegen Josef Seidler knapp, doch vier Jahre später kandidierte er erfolgreich in Binzen als Bürgermeister. Seine Wahl, der zwei Wiederwahlen mit 93 und 96 Prozent der Stimmen folgten, wurde eine Erfolgsgeschichte für die Gemeinde und ihn. May übernahm als Chef der „kleinen, aber effektiven Verwaltung“ Verantwortung und erkannte nach seinem Amtsantritt schnell: „Die Zukunft Binzens liegt am Dreispitz.“