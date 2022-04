Binzen Binzen will Ortseingänge schöner gestalten

Bei der Ortseinfahrt aus Richtung Lörrach beziehungsweise der Lucke spielt dabei die Verminderung der Geschwindigkeit die Hauptrolle. Durch eine durch ein festes Hindernis in der Fahrbahnmitte verstärkte Fahrbahnverschwenkung, flankiert von einer „optischen Bremse“ in Form aktiver Begrünung mit Blühwiesen und Bäumen, sollen Fahrer dazu animiert werden, bereits vor der Ortseinfahrt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Veränderungen an der Fahrbahn seien allerdings Sache des Landkreises Lörrach, gab der Stadtplaner zu bedenken.

Blühwiese und Bäume

Um gewissermaßen in Vorleistung zu gehen, könne man von Gemeindeseite aus aber bereits in einem ersten Schritt die Blühwiese am Straßenrand, in einem zweiten Schritt dann die Baumpflanzungen und den dafür im Vorfeld notwendigen Landerwerb in Angriff nehmen, schlug er vor. Für die Maßnahme sei bereits Geld im Haushalt eingestellt, erinnerte Bürgermeister Andreas Schneucker.