Binzen: Binzen zeigt sich von seiner besten Seite

Viele Festbesucher kamen am Samstag schon am Nachmittag, um sich einen Platz zu sichern. Karl-Heinz Maier war einer von ihnen. Er saß auf einer der Holzbänke am Musikverein-Pavillon und rauchte sich gemütlich einen Zigarillo. während sich sein Enkel auf dem Festgelände herumtrieb. Am Getränkestand des TuS Binzen hatten die Festorganisatoren Stehtische aufgebaut, an denen Susanne und Markus Glos standen, um gemütlich ein Weizenbier zu trinken. Am frühen Abend war es hier noch ruhig, und man konnte von der Sonne beschienen verweilen, ohne dass sich Leute an einem vorbeischoben.