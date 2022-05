Binzen Binzens Bäume in gutem Zustand

Das Ergebnis macht sichtbar, dass etwa an der Mühlenstraße, an der Schule, am Spielplatz nahe der Mühlenbrücke sowie an der Ortsausfahrt in Richtung Rümmingen bedeutendere Baumbestände zu verzeichnen sind. Eine Besonderheit ist hier die große Linde an der Abzweigung in Richtung Rümmingen, die laut Hügel wohl der älteste Baum von Binzen ist. Ungefähr 150 Jahre könnte sie Hügels Schätzung zufolge sein. Aufzeichnungen dazu gibt es nicht, einige Gemeinderäte bestätigten aber, dass die Linde dort „immer schon“ stand.

Als besonders schön gewachsener Baum wurde auch der Schnurbaum am unteren Eingang des Friedhofs erwähnt, der jedoch laut Hügel nicht das gleiche Alter wie die Linde am Ortsausgang erreicht. Überhaupt: die Linde! Laut Hügel eignet sich diese Baumart aufgrund ihrer ausgesprochenen Robustheit gegenüber Schnitten besonders gut für die städtische Begrünung, und wurde daher auch früher viel gesetzt, etwa auf dem Friedhof. Aufgrund ihrer besseren Resistenz gegenüber der dem Klimawandel geschuldeten Hitze und Trockenheit habe man zuletzt aber bei Neupflanzungen der Silberlinde gegenüber der Winterlinde den Vorzug gegeben, so Hügel. Bei jungen Bäumen gehe man davon aus, dass diese gut und gern noch 50 bis 100 Jahre dort stehen können.

Während der Kontrolle des Baumbestands haben die Baumpfleger aber auch Handlungsbedarf festgestellt: So muss etwa im Bereich der Kinderkrippe aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht demnächst ein Spitzahorn gefällt werden, da aufgrund von Schäden am Stamm und den Wurzeln dessen Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, wie Hügel den Räten vor Augen führte. Es könne gut sein, dass die Schäden ihre Ursache in Umbaumaßnahmen im Außenbereich der Kinderkrippe hätten, führte er auf Nachfrage aus dem Ratsrund hin aus. Oft wirkten sich solche Schäden, etwa im Wurzelbereich, erst Jahre später auf die Standhaftigkeit eines Baums aus. Die Pflanzung eines entsprechenden „Ersatzbaums“ zur Beschattung des Außenbereichs sei geplant, antwortete Hügel auf eine entsrechende Nachfrage von Hans Krebs.

Rainer Stöcklin erkundigte sich, warum die Bäume jetzt geschnitten würden, ob nicht im Winter die bessere Zeit dafür sei. Dem gab Hügel zur Antwort, dass entgegen der verbreiteten Meinung gerade der Mai und der Juni die idealen Schnittmonate seien, da die Bäume in dieser Zeit am besten auf eine Schnittwunde reagieren könnten. Ältere Bäume würden jedes Jahr, die jüngeren alle zwei bis drei Jahre auf Wuchs und Standfestigkeit kontrolliert, informierte Hügel.