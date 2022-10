Binzen Bürger zum Mitmachen bewegen

Eingeladen sind alle Bürger, nicht nur diejenigen die sich an verschiedenen Stellen im Prozess eingebracht haben. Denn die nun folgende Umsetzung solle von möglichst vielen Bewohnern Binzens mitgetragen werden, wünscht sich Bürgermeister Andreas Schneucker in dem Einladungsschreiben.

Bei der Feier wird auch erstmals die Broschüre „Gemeindeentwicklungskonzept Binzen 2037 – Wie will sich Binzen entwickeln?‘ vorgestellt und an alle Teilnehmer verteilt. In ihr ist das bisher Erarbeitete zusammenfasst, und die Zielsysteme werden im Einzelnen vorstellt.

Nach einer kurzen Vorstellung des bisherigen Prozesses durch die begleitenden Büros, stellen dann Binzener Bürger, die für ein Thema in der Gemeinde exemplarisch stehen, auszugsweise die vereinbarten Zielsysteme aus ihrer Sicht vor.

Bürgerwerkstätten in Planung

Auch die beiden bereits laufenden Gemeindeinitiativen, die aus dem Gemeindeentwicklungskonzept entstanden sind – Photovoltaik auf’s Dach, Wohnen im Alter – sollen kurz vorgestellt werden.

Die Vorstellung der Zielsysteme wird durch musikalische Beiträge eingerahmt. Im zweiten Teil der Veranstaltung geht es um das weitere Verfahren.

So soll die Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzepts jährlich evaluiert und dabei die Bevölkerung einbezogen werden. Bürgermeister Schneucker und die begleitenden Büros stellen kurz vor, wie die Umsetzung der zahlreichen Ideen angedacht ist. Für einzelne Bürgerwerkstätten, in denen diese dann weiterentwickelt werden sollen, werden an dem Abend auch schon Termine genannt.

Weitere Informationen: Die Veranstaltung: Öffentliche Feier und Ausblick auf die Projektumsetzung, 4. November, 19 Uhr, Gemeindehalle Binzen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bis Montag, 31. Oktober, per E-Mail an gemeinde@binzen.de oder unter Tel. 07621/66 08 51