Binzen Charta im zweiten Anlauf bestätigt

Zu Beginn der Diskussion betonte Bürgermeister An­dreas Schneucker die Signifikanz der Zusammenarbeit der Gemeinden und des Informationsaustauschs untereinander. Mit den ergänzenden Vorschlägen, die in der vergangenen Ratssitzung von Ina Koska, Sigurd Hagen und Frank Krumm gemacht wurden, war die Bereitschaft zum Unterzeichnen der Charta diesmal gegeben.

Neuer Antrag irritiert

Für Irritation sorgte allerdings der unangekündigte Antrag Weckerles, der das Raumkonzept für unvollständig hielt und um weitere Ergänzungen bat. Er schlug vor, dass sich die Gemeinde Binzen an der Gründung der Genossenschaft zur Wiederbelebung des Gasthauses „Maien“ in Vogelbach mit 1000 Euro beteiligen soll, um gegenseitige Unterstützung der Kommunen im Kandertal zu signalisieren. Weckerle warb zudem für die Aufnahme Binzens in den Verbund lediglich als assoziiertes Mitglied. Als solches erfülle Binzen nicht alle Voraussetzungen einer vertraglich regulierten Mitgliedschaft, meinte er. Es gelte weiterhin, die Ziele bei der künftigen Entwicklung des Raumkonzepts „gemeinsam und koordiniert“ zu verfolgen. Allerdings erhalte Binzen als assoziiertes Mitglied zwar die Teilnahme- und Informationsrechte an Entscheidungsfindungen, sei aber dennoch mit weniger Rechten und Pflichten an die Charta gebunden.

Weckerle wünschte sich mehr gemeinschaftliche Diskussionen und eine Besprechung der Änderungspotenziale durch seinen Antrag, stieß damit beim Gemeinderat allerdings auf taube Ohren.

Kritik an Vorgehensweise

Nach kurzer Unterbrechung nahm Schneucker die Diskussion wieder auf, und nicht nur Koska, sondern auch Baumert kritisierten sowohl den Inhalt des gestellten Antrags als auch Weckerles Vorgehensweise. Baumert erklärte: „Ich halte es grundsätzlich für eine gute Sache, wenn man ein Leitbild erarbeitet. Wir haben die besprochenen Ergänzungen zu Papier gebracht und einen guten Kompromiss gefunden. Im heute gestellten Antrag sehe ich keinen Sinn.“ Krumm pflichtete ihm bei und verwies auf die Alternativlosigkeit in Bezug auf eine Zusammenarbeit der Gemeinden: „Wir können nur gemeinschaftlich arbeiten, wenn wir zustimmen.“

Nadja Lützel fühlte sich angesichts der nahenden Abstimmung aber unter Zugzwang gesetzt. Der Entwurf in der vorliegenden Fassung bedürfe noch Ergänzungen, und die laut ihr noch bestehende Kritik sowie Anregungen seien ungehört verhallt. „Dieser Vorlage möchte ich nicht zustimmen.“

„Ich habe meine Bedenken geäußert und bin vom Raumkonzept nicht so begeistert“, stimmte Diana Duhalt-Nestle in die Kritik Lützels mit ein.

Angesichts der anhaltenden Kritik sah Schneucker sich in der Pflicht, die Charta in ihrer derzeitigen Form noch einmal zu erklären und verwies ausdrücklich auf die im Laufe des Prozesses der Raumkonzeptentwicklung angestrebten Änderungen und Zusätze. Dem neuen Antrag Weckerles könne und wolle er so daher nicht zustimmen, Binzen als Gemeinde solle kein assoziiertes Mitglied werden. Der Antrag Weckerles wurde bei lediglich zwei Ja-Stimmen abgelehnt.

Für die Unterzeichnung der Charta durch den Bürgermeister in der modifizierten Fassung sprach sich die Mehrheit der Gemeinderäte aus. Es gab drei Gegenstimmen.