Binzen Das Dorffest stärkt die Gemeinschaft

Bieber gibt den Dank an den Bürgermeister zurück. Denn die Gemeinde stelle den Rathausplatz kostenfrei zur Verfügung. Lediglich für Strom und Wasser bezahlen die Vereine. „Das ist auch richtig so“, sagt Bieber bestimmt. Neben dem Platz entfällt auch die Honorierung der Arbeitsleistung des Bürgermeisters und der Gemeindemitarbeiter. „Dinge, die wir ohnehin haben, stellen wir kostenlos zur Verfügung“, erklärt Schneucker. Unter diese Arbeitsleistungen fallen oft kleine Dinge, wie die Absperrung des Platzes.

Kinderbetreuung

Ein größerer Punkt ist dabei die Kinderbetreuung, die Sonntagnachmittag von den Erzieherinnen des Kinderhauses Nord angeboten wird. Diese findet im Rathaus statt. Eltern haben dabei die Möglichkeit, ihre Kinder von 13 bis 15 Uhr oder von 15 bis 17 Uhr in die Betreuung zu geben. Für die Kinder zwischen drei und zehn Jahren werden diverse Aktionen angeboten. Darunter fallen Schminken, Mandalas malen, Bohnen anpflanzen, Säckchen bemalen oder das Nutzen einer Bücherecke.

35 Kinder können pro Zeitfenster betreut werden. Die Eltern müssen lediglich den Namen des Kinds und ihre Telefonnummer hinterlegen. „Eltern können ihre Kinder mit ruhigem Gewissen abgeben“, verdeutlicht Bieber. Dieses Angebot stellt die Stadt kostenlos zur Verfügung, auch wenn die Erzieherinnen an einem anderen Tag dafür frei bekommen.

Abgestimmtes Programm

Das Programm an sich werde von der Dorffestgemeinschaft organisiert, erklärt Kalchschmidt. „Der Musikverein hat die meisten Kontakte“, berichtet er. Daher schreiben sie im Dezember oder Januar die verschiedenen Musikvereine in der Region an. Wer sich zuerst meldet, spielt dann auf dem Fest, erklärt der stellvertretende Vorsitzende. Auch das Essen werde abgestimmt, sagt Schneucker. Ziel sei dabei, dass alle Vereine etwas Unterschiedliches anbieten und somit jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack findet. Beim Programm weist Kalchschmidt nochmals darauf hin, dass am Samstag das Jugendorchester und die Bläserklasse spielen (wir berichteten).

Den Abschluss an allen drei Abenden bildet das „Duo Schwarz“. „Sie stimmen sich auf das Publikum ein“, erklärt Kalchschmidt auf die Frage, welche Musikrichtungen das Duo spielt. Darunter fallen Schlager, Tanz- und Unterhaltungsmusik, führt er weiter aus. Alles sei deutschsprachig.

Bei einer Sitzung Ende Juni lassen die Vereine und die Dorffestgemeinschaft das Fest Revue passieren. Danach werde auch entschieden, wer die Organisation des Dorffests in den nächsten Jahren übernimmt, erklärt Binzens Bürgermeister. Momentan besteht die Dorffestgemeinschaft aus dem Vorsitzenden Gerd Bieber, seinen Stellvertretern Andreas Kalchschmidt und Bernd Netzlaff, der Schriftführerin Andrea Marx und dem Kassierer Ingo Krebs.

Schon in den vergangenen Jahren hat Bieber angedeutet, dass er die Hauptverantwortung nicht für immer tragen will. „Den Start nach der Pandemie wollte er machen“, erklärt der Bürgermeister. Schneucker versichert, dass es in jedem Fall eine geordnete Übergabe geben werde, wann auch immer der Wechsel an der Spitze stattfinden werde.