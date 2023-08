Die Polizei meldet einen vergeblichen Einbruchsversuch in ein Doppelhaus in Binzen. Nach den Ermittlungen der Ordnungskräfte versuchten die Täter zwischen Dienstag, 1., und Donnerstag, 3. August, jeweils in den Abendstunden ein Wohnzimmerfenster eines Doppelhauses in der Mühlestraße aufzubrechen. Dabei wurde die doppelt verglaste Fensterscheibe beschädigt. Nach Sachlage gelangten die Unbekannten nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kommissariat Lörrach ist rund um die Uhr unter der Tel. 07621/1760 erreichbar.