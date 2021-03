Binzen Das Infektionsgeschehen möglichst eindämmen

Ab dieser Woche gibt es in allen sechs Mitgliedsgemeinden Test-Einrichtungen. In den Gemeinden Binzen, Eimeldingen und Fischingen werden die Tests durch den DRK-Ortsverband Weil am Rhein-Haltingen durchgeführt und finden im Wechsel fortlaufend montags von 17 bis 20 Uhr in den jeweiligen Gemeindehallen zunächst bis voraussichtlich Ende April statt: in Fischingen am heutigen Montag in der Läufelberghalle; in Binzen am Montag, 22. März, in der Gemeindehalle; in Eimeldingen am Montag, 29. März, in der Reblandhalle. Zusätzlich können sich die Bürger der drei Gemeinden Binzen, Eimeldingen und Fischingen jeweils dienstags und donnerstags, 17 bis 20 Uhr, und samstags, 10 bis 14 Uhr, im Weiler Haus der Volksbildung kostenlos testen lassen.

Weitere Infos finden Interessierte unter www.drk-weilamrhein-haltingen.de.