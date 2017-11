Binzen Das Stillhalteabkommen gilt

Der Petitionsausschuss tagt am Donnerstag, 16. November, und wird dann aller Voraussicht nach beschließen, zunächst einen Vor-Ort-Termin am Dreispitz-Kreisel durchzuführen. Eine abschließende Entscheidung des Petitionsausschusses sei noch in diesem Jahr geplant.

Binzen (ag). Diese mündliche Auskunft hat der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger auf sein Schreiben an die Vorsitzende des Petitionsausschusses des Landtags, Beate Böhlen, hin erhalten, wie er nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

So bestätigte Böhlen dem SPD-Abgeordneten, dass das Stillhalteabkommen gelte. „Das heißt, dass jetzt kein Ultimatum gibt und keine Fakten geschaffen werden können. Erst muss der Petitionsausschuss eine Entscheidung treffen“, sagt Stickelberger.

Das hat gestern auch Josha Frey als stellvertretendes Mitglied des Petitionsausschusses in einer Pressemitteilung bestätigt: „Das Stillhalteabkommen bei Petitionen gilt weiterhin. Es werden daher bis zum Ende der Beratungen und bis zur Entscheidung des Ausschusses über die Petition, keine Abbaumaßnahmen begonnen werden.“

Am Montag ging die Unterschriftenaktion zur Online-Petition „Rettet den Dreispitz! Das Kunstwerk in Binzen muss stehen bleiben!“ zu Ende. In den drei Monaten seit dem 7. August haben insgesamt 5315 Personen gegen den drohenden Abriss der Kreisel-Skulptur unterzeichnet, davon 4650 aus dem Landkreis Lörrach. Das von „Openpetition Deutschland“ geforderte Quorum von 1900 Personen, in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl im Landkreis, wurde schon Mitte August erreicht. Bereits am 8. September hat Binzens Altbürgermeister Ulrich May das Bürgerbegehren beim Petitionsausschuss eingereicht.

Aus Binzen hatten am Ende 857 Personen unterzeichnet, fast ein Drittel aller Einwohner. Besonders groß war die Unterstützung in den Nachbargemeinden Weil am Rhein (1264) und Efringen-Kirchen (399), aber auch im Vorderen Kandertal (614).