Binzen - Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, eine Parkraumbewirtschaftung für die komplette Schulstraße einzuführen. Nach kurzer Beratung mit den Stadtplanern Stephan Färber und Stephan Kahl sowie Gemeinderat Oliver Baumert schlug Bürgermeister Andreas Schneucker vor, das Parken auch in der Mühlenstraße zu reglementieren. Dem stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu. Nun darf man uneingeschränkt nur noch auf dem Parkplatz gegenüber der Halle parken. Auf den acht Stellplätzen im nördlichen Abschnitt der Schulstraße darf derzeit eine halbe Stunde geparkt werden, damit Eltern ihr Kind im „Kinderhaus Süd“ abliefern und von dort abholen können. Auf den zwölf Parkplätzen bis zur Mündung in die Mühlenstraße gab es bisher keine Parkeinschränkungen, so dass dort einige Haushalte ihr Fahrzeug beziehungsweise ihren Zweitwagen abstellen. Nun dürfen Autofahrer dort ihren Pkw nur noch sechs Stunden parken. Außerdem muss eine Parkscheibe die Ankunftszeit anzeigen. Diese Regelung gilt montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr. Mit dieser Maßnahme wolle man Kunden der Geschäfte und Beschäftigten in Binzen die Möglichkeit bieten, in der Schulstraße zu parken, sagte Stephan Kahl. Letztere parken derzeit dort, wo eigentlich die Kunden der Einzelhandelsgeschäfte parken sollen. Gleichzeitig besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Anwohner ihr Fahrzeug in der Schulstraße abstellen können. Die gleiche Regelung gilt für die Mühlenstraße. Nadja Lützel (Unabhängige) forderte die Verwaltung auf, zu beobachten, wohin sich das Parken verlagert.