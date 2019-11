Binzen Der Mythos um die „Häx vo Binze“

Der Binzener Chronik folgend, wird die „Häx vo Binze“ erstmals 1678 erwähnt. Damals schliffen die Truppen des französischen Sonnenkönigs Louis XIV die Burg Rötteln. Zur Figur der „Häx vo Binze“ gibt es zwei Versionen, die aber beide in direktem Zusammenhang mit der Zerstörung von Rötteln stehen.

Die erste, grausig-schaurige Version erzählt von Gotthold, dem Burgherren-Diener, der in Notwehr dem Lieblingshund des verrohten Burgherren ein Bein zerschmettert. Daraufhin wirft der Burgherr den Diener vom Turm. Die Frau des Toten schwört grausige Rache und zieht in eine halbverfallene Hütte am Luckeweg in Binzen. Sie umkreist in Begleitung des Hundes, dessen Bein sie geheilt hat, die Burg und vergiftet das Wild, das der Burgherr jagen wollte. Bei der einfachen Bevölkerung in der Umgebung der Burg jedoch genießt die „Häx vo Binze“ wegen ihrer Heil- und Liebestränke großen Rückhalt.

Ihre Rache bekommt sie, als der Röttler Burgherr und Mörder ihres Mannes den Freier seiner Tochter, einen Elsässer, tötet und es so zur blutigen Fehde zwischen den Röttlern und den Franzosen kommt. Die „Häx vo Binze“ zeigt den Franzosen, so die Sage, den unterirdischen Gang in die Burg. So können diese Rötteln einnehmen. Der Burgherr wird schwer verletzt. Die „Häx vo Binze“ schleift den Wehrlosen hinauf auf den Turm und wirft ihn – wie dieser Jahre zuvor den Mann der „Häx“ – hinunter in die Tiefe.

Auch die zweite Version der Geschichte erklärt die für die Menschen im 17. Jahrhundert unverständliche Einnahme der als unbezwingbar geltenden Burg Rötteln. Die „Kräuterhexe von Binzen“ hatte eine schöne Tochter, die vom jungen Röttler Burgherr entführt wurde. Die „Häx vo Binze“ ließ ihrer gefangenen Tochter einen Gifttrunk für den Entführer zukommen, doch versehentlich trank die junge Frau das Gift selbst.

Voller Rachegedanken verfiel die „Häx vo Binze“ in dumpfes Hinbrüten und erregte durch ihr wildes Äußeres ein Grausen in der Umgebung. Und als die Franzosen die Burg Rötteln belagerten, zeigte die „Häx“ ihnen eine Schwachstelle im Mauerwerk, die so lange beschossen wurde, bis Rötteln sturmreif war und die Franzosen die Burg einnehmen konnten.

Analog zur Geschichte, die der Clique den Namen gab, sind unter den 29 aktiven „Häx vo Binze“ im Jahr des 55. Bestehens übrigens die „Häxeriche“ als Quartette in der Minderheit; 25 „Häx“ sind weiblich. Cliquenchefin der Binzener Traditionsformation ist Xenia Schmidt, Stellvertreterin Andrea Arens. Des Weiteren gehören Sabrina Ganz, Lena May und Jutta Renner dem Cliquen-Vorstand an.