Binzen: Diana Duhalt-Nestle übernimmt von Christa Ernst

Bürgermeister Andreas Schneucker dankte in einer Feierstunde den langjährigen Leiterinnen Ursel Loh (1985 bis 2008) und Christa Ernst, die die Führung jetzt nach 17 Jahren abgibt. Das Gemeindeoberhaupt freute sich, dass Diana Duhalt-Nestle diese Aufgabe nahtlos übernimmt und dem engagierten internationalen Team vorstehen wird. Mehr als 60 Personen waren gekommen, darunter Altbürgermeister Uli May, Gemeinderätin Ina Koska und Birgit Grumann, eine Teilnehmerin des Seniorentreffs der ersten Stunde. Schneucker sagte, dass der Seniorentreff schon lange zu einer Institution und einem wöchentlichen Treffpunkt in Binzen geworden sei. Er verwies auf die Aufbauleistung von Ursel Loh und Christa Ernst sowie den Helferinnen, die den Treffpunkt gestaltet und weiterentwickelt haben.“

Schneucker lobte die Arbeit als eine auf Dauer nachhaltige Tätigkeit für das Allgemeinwohl, da gerade die Regelmäßigkeit daran die Herausforderung sei. Es gelte, nicht nur die Nachmittage zu organisieren, sondern ein interessantes und vielfältiges Programm. Zweimal im Jahr werde auch die Seniorenresidenz „Sonne“ in Binzen besucht.