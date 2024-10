Binzen: Die grüne Lunge bleibt bestehen

Er versicherte, dass Anbauten und Aufstockungen möglich seien – zum Beispiel am Birkenweg 11, Im Frohnberg 11 und in der Koppengasse 23. Neubauten könnten an der Nordseite des Birkenwegs und am Schallbacher Weg 4 entstehen. Manche Häuser seien in den fünfziger oder sechziger Jahren entstanden und einige Hausbesitzer hätten den Wunsch, die Häuser durch bauliche Erweiterungen den heutigen Bedürfnissen anzupassen. In Teilen des alten Gebäudebestands gebe es auch Sanierungsbedarf. Kahl zeigte Bilder aus dem Plangebiet, in dem es Baudenkmäler (Koppengasse 29) ebenso gibt wie ortsbildprägende Gebäude (Schallbacher Weg 4). Kahl betonte: „Der Bebauungsplan hat keine befristete Gültigkeit.“ Der Gemeinderat habe aber die Möglichkeit diesen abzuändern.