Binzen: Die meisten zahlen wegen ihrer Verstöße 20 Euro

Die Anzahl der Verkehrssünder ist laut Frey rückläufig, das Verwenden der Parkscheibe wird weitgehend eingehalten. Viele Autofahrer haben inzwischen eine digitale Parkscheibe, die sich beim Abstellen des Motors auf den Anfang der Parkzeit einstellt.

Einige Autofahrer kassierten laut Frey ein Verwarnungsgeld, weil sie entgegen der Fahrtrichtung parken. Große Verkehrsprobleme gab es beim Fasnachtsumzug, weil Straßen, Feldwege, Parkplätze und Wohngebiete zugeparkt waren. Hier wäre es gut gewesen, so Frey, wenn noch ein zweite Person kontrolliert hätte. „Allein an der Blauenstraße, der Umleitungsstrecke, gab es 35 gebührenpflichtige Verwarnungen.“ Frey kritisiert, dass nach Feldarbeiten oftmals Erde auf der Straße liegt und nicht entfernt wird, zum Beispiel am Ötlingerblick. Gut sei die Beschilderung und die Aufbringung von Markierungen in der Eulerstraße, um das Parken zu unterbinden.