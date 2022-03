Binzen „Die notwendigen Dinge tun“

Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin sieht seine Gemeinde vorerst gut gerüstet für eventuelle Zuweisungen von Geflüchteten. Zwei Wohnungen im kommunalen Wohnhaus im Entenschwumm stünden bereit, hinzu kämen weitere Kapazitäten in der kommunalen Flüchtlingsunterbringung im „Rebland-Quartier“. Neben Unterkünften würden auch Betreuungsmöglichkeiten in Kindergärten und Schulen gebraucht, gibt er zu bedenken. „Da werden wir an unsere Grenzen kommen.“ Nun müsse man aber abwarten, wer überhaupt nach der Erstaufnahme in der Jugendherberge in Lörrach letztlich in die Gemeinden komme, so Friebolin.