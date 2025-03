Stefan Berg riet, ein Schild „Achtung Radfahrer“ aufzustellen. „Das ist besser als die Vorfahrtsregelung zu ändern.“

Andreas Schneucker kündigte an, dass das Radverkehrskonzept vor der Sommerpause vorgestellt werde. Es werde derzeit mit dem Verkehrsplaner Uwe Petry und der aus zehn Bürgern bestehenden AG Radverkehr besprochen.

Schneucker teilte außerdem mit, dass in Binzen auf der Blauenstraße von Osten nach Westen am schnellsten gefahren werde. Die Autofahrer müssen hier kaum auf einbiegende Fahrzeuge achten. Es gibt lediglich ein paar Anwohner, die aus den Seitenstraßen in die Blauenstraße einbiegen.