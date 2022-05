Binzen Dorfgespräch über Wohnen im Alter

Von Beatrice Ehrlich

Binzen. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts kommt die Gemeinde Binzen schon seit mehreren Monaten mit Bürgern ins Gespräch. Von Bürgern und Gemeinderäten wurde bei den Vorsondierungen zum Gemeindeentwicklungsprozess das Thema „Innenverdichtung durch Umzug“ als besonders wichtig eingestuft. Es ist der Gemeinde bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung, dass viele Wohnungen und Häuser in Binzen nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt werden, nicht immer freiwillig, da dies für die Bewohner auch Nachteile mit sich bringen kann, etwa in Form notwendiger Instandhaltungmaßnahmen, Unterstützung im Haushalt und Gartenpflege. Die Veranstaltung im Rathaus richtet sich nun an alle, die sich einen Wechsel in andere Wohnverhältnisse in Binzen grundsätzlich vorstellen können. Es werden verschiedene Formen des „Wohnens im Alter“ vorgestellt. Darüber hinaus werden Menschen, die bereits Erfahrung mit entsprechenden Modellen gesammelt haben, über ihre Erkenntnisse berichten. Eingeladen sind auch Bürger Binzens, die das Thema grundsätzlich interessiert.