Binzen Drei Tage lang wird gefeiert

Zehn Vereine mit im Boot

Die Festgemeinschaft setzt sich beim 44. Dorffest aus den zehn Vereinen und Gemeinschaften Musik-, Gesangverein, TuS und TuS-Jugend, Skiclub, Budoclub, den Feuerwehren Binzen und Lörrach, Frauenchor und „Mühligeischtern“ zusammen. Rund 350 Binzener werden drei Tage lang im Einsatz sein.

Beginn ist am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr mit dem vom Musikverein Binzen umrahmten Fassanstich von Bürgermeister Andreas Schneucker und Festchef Gerd Bieber. Anschließend gibt es Tanzmusik mit dem „Duo Schwarz“. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr. Beim Musikschopf spielt zu diesem Zeitpunkt die Bläserklasse des Musikvereins, dann ab 17 Uhr dessen Jugendorchester und ab 19.30 Uhr wieder das „Duo Schwarz“. Am Sonntag ist Beginn um 11 Uhr. Beim Musikschopf spielen von 11.30 bis 13 Uhr der Musikverein Wyhlen, von 13.30 bis 15 Uhr die Trachtenkapelle Fröhnd, von 15.30 bis 17 Uhr der Musikverein Steinen und von 17.15 bis 19 Uhr der Musikverein Istein.