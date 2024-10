Binzen: Drei unterschiedliche Gebäudetypen

Krieg in Nahost Hisbollah ernennt Vize-Chef Naim Kassim zum neuen Anführer

Naim Kassim folgt auf den getöteten Hisbollah-Chef Nasrallah, dürfte an die Strahlkraft seines Vorgängers in der Miliz aber nur schwer heranreichen. Am Kriegsverlauf wird sich mit ihm wenig ändern.