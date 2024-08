Binzen: Ehepaar will Scheune umbauen

Anstelle der Wiederkehr soll ein zweigeschossiger Neubau mit Flachdach an die mit einem Satteldach ausgestattete Scheune angebaut werden. „Er wird geringfügig höher als die Wiederkehr“, kündigte Hollenweger an. Das Besitzerehepaar ziehe in das „Haus im Haus“. „Für die Bauherren ist es wichtig, dass die Räume für den Tagesablauf auf einer Ebene liegen“, sagte Hollenweger. Im Wohn-Essraum wird die gesamte Höhe der Scheune erfahrbar, ergänzte sie. Im Obergeschoss der Scheune entstehen zusätzliche Zimmer und ein Duschbad.

Der Gemeinderat billigte die Bauvoranfrage. Stadtplaner Stephan Kahl erinnerte daran, dass der Gemeinderat vor einigen Monaten eine Veränderungssperre für das Gebiet „Frohnberg/Schallbacher Weg“ beschlossen habe. Mit ihr verfolge die Gemeinde das Ziel, Freiraum zu schützen und sicherzustellen, dass sich die bauliche Entwicklung mit dem Siedlungsbestand verträgt. Das bedeute, dass Bauvorhaben, die dem Gebietscharakter widersprechen und sich nicht in die umliegende Bebauung einfügen, nicht genehmigt werden. Das Projekt am Schallbacher Weg 4 entspricht genau dem, was erlaubt ist, sagte Kahl.