Binzen Ein Abend voller Klassiker

Auch deutsche Lieder im Programm

Paul Potts sang bei seinem Auftritt neben italienischen Klassikern wie „Funiculì, Funiculà“ (Turco, Denza) und „Caruso“ von Lucio Dalla auch deutsche und internationale Lieder wie „Verschwiegene Liebe“ von Hugo Wolf, „Cielito Lindo“ von Cortés, Lieder aus Opern oder Operetten wie das „Wolgalied“ aus „Der Zarewitsch“ oder das Trinklied „Libiamo, ne’ lieti calici“ (Brindisi) aus „La Traviata“. Begeisterung beim Publikum löste auch „Moon River“ (Henry Mancini) aus, ein Lied aus dem „Great American Songbook“.

Nach der Pause brillierte die Sopranistin Juliane Schenk mit „Meine Lippen, Sie küssen so heiß“ aus „Giuditta“, „Lippen schweigen“ aus „Die lustige Witwe“ und der Arie „Ach so fromm“ aus „Martha“. Sie tanzte sogar „Du hast Glück bei den Frau´n, Bel Ami“ mit Hirtreiter. Paul Potts bot noch „Somewhere“ aus der „West Side Story“, „Take on me“ von a-ha und natürlich die Lieder dar, mit denen vor 15 Jahren seine Karriere begonnen hat: „Nessun dorma“ (Turandot) und zusammen mit den anderen Künstlern „Con te partirò“, besser bekannt als „Time to say goodbye“.

Potts schaffte durch seine Auftritte in der Castingshow „Britain’s Got Talent“ seinen Durchbruch. Jüngst verwandelte er sich in „The Masked Singer“ in einen Koala.