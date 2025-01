Neujahrsempfang Binzen: Ein Dorf, in dem sich einiges tut

Auch erwähnte er den Abschied von „Dorf-Festchef“ Gerd Bieber. Schneucker erwähnte in seiner Ansprache, dass sich in Binzen – mit rund 3000 Einwohnern – insgesamt 242 Gewerbebetriebe befinden. 26 Vereine und Organisationen sind dort aktiv. Im „Orts-Check“ zur Lebensqualität in den regionalen Zeitungen rangierte Binzen bislang auf den vordersten Plätzen.

Neuen Gesichter im Gemeinderat

Erfreulicherweise hätten sich 31 Personen um ein Gemeinderatsmandat beworben. Die „Altgedienten“ Hans Krebs und Sigurd Hagen hatten das Gremium verlassen, neu sind Tizian Kalchschmidt und Stefan Berg. Der Haushalt 2024 war nicht ausgeglichen, er konnte mit einem Fehlbetrag von rund 500 000 Euro abgeschlossen werden, führte der Bürgermeister aus. Allerdings werden im neuen Jahr Gewerbesteuern von rund 2,5 Millionen erwartet.