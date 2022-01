Binzen Ein Jahr mit Höhe- und Tiefpunkten

Ein einschneidendes Ereignis, das die Gemeinde sehr beschäftigt habe, sei der Starkregen im vergangenen Juli gewesen. Hier habe man aber bereits erste Maßnahmen zur Minderung künftiger Schäden ergreifen können. Zufrieden verweist Schneucker auf die erfolgreiche Impfaktion des Gemeindeverwaltungsverbands. Bei bisher neun Impfterminen konnten in der Binzener Gemeindehalle bereits 4000 Menschen geimpft werden, berichtet er.

Auch im Jahr 2022 hat sich die Gemeinde Binzen viel vorgenommen, stellt der Bürgermeister fest: Neben der Erschließung des Baugebiets Kandergrund sind dies der Bau des Kreisverkehrs beim Hieber, die Fertigstellung der Freizeitanlage beim Sportplatz und die Entwicklung eines Parkraumkonzepts mit Bürgerbeteiligung. Mit 150 Jahren steht der Freiwilligen Feuerwehr ein wichtiges Jubiläum bevor. Sie soll in diesem Jahr auch ein neues Löschfahrzeug erhalten.

Als „nicht so berauschend“ hat Oliver Müller, Oberzunftmeister der Binzemer Thonnerknaben, das vergangene Jahr in Erinnerung. Die Corona-Pandemie habe fasnächtliche Aktivitäten fast komplett unmöglich gemacht. Es sei aber für alle klar, dass man sich an die Richtlinien halte, Gesundheit und Gesellschaft hätten Vorrang. „Wir hoffen, dass wir das dieses Jahr hinter uns lassen und dann 2023 wieder voll durchstarten können“, hofft der Oberzunftmeister. Auch in der aktuellen Saison werden die Thonnerknaben von sich hören lassen, kündigt er an, wenn auch nur in kleinem Rahmen.

Man habe ein Fasnachtsmotto und eine Plakette, die Haupststraße werde geschmückt. Veranstaltungen würden aber nach aktuellem Stand keine durchgeführt, so Müller. So ganz hat er die Hoffnung indes noch nicht aufgegeben, falls im Januar doch noch Lockerungen bekannt gegeben werden sollten. Undenkbar ist für Müller die Verlegung von Fasnachtsveranstaltungen in die warme Jahreszeit, wie sie etwa in Lörrach geplant ist. „Wir orientieren uns am Brauchtum“ erklärt er. Die Fasnacht sei im Kalender festgeschrieben, dabei gehe es um viel mehr als Spaß und Konfetti.