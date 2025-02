Binzen: Ein Männerchor, der was bewegt

Plus in der Konzertkasse

Konnte man mit dem Opernball-Konzert aufgrund 352 zahlender Besucher ein Plus in der Konzertkasse machen, könne der Verein in diesem Jahr nicht mit hohen Konzerteinnahmen rechnen. Für den 10. Mai ist ein Kirchenkonzert in der Laurentiuskirche geplant – und das ist kostenlos. „Wir hoffen auf Schein-Werfer für unsere Spendenkörbchen“, informierte Andreas Marx daher doppeldeutig. Beim Dorffest will der Verein auch wieder mitmachen.

Noten vorbildlich verwaltet

Kassierer Theo Fräulin hielt fest, dass der Verein seine Finanzen „voll im Griff habe“. Einnahmeposten sind die Mitgliedsbeiträge, der Gemeindezuschuss sei erfreulich, es gebe immer wieder Spenden und die Konzerteinnahmen. Größter Ausgabeposten ist das Honorar für Dirigentin Barla. Das sei es wert, erklärten Itzin und Fräulin übereinstimmend. Der Verein konnte für 2024 ein kleines Plus in der Kasse verbuchen. Für den Notenwart Günter Aenis berichtete dessen Vertreter Jürgen Dorant, dass zu den 41 regulären und den vier zusätzlichen Singstunden immer pünktlich die Noten für 29 Sänger ausgelegen seien. Bürgermeister Schneucker informierte, dass der Gemeinderat an den Zuschüssen für die Vereine – im Jahr sind das immerhin 28 000 Euro – auch in schwierigen Zeiten festhalten wolle. „Die Vereine leisten ganz tolle Arbeit im Ort, das Geld ist gut angelegt“, betonte er.

Auf einen Blick

Ehrungen

Wolf Kühns singt seit 25 Jahren aktiv im Chor und ist auch Schriftführer. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für 30-jährige Unterstützung des Vereins als passives Mitglied wurde Hans Eichacker geehrt und ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Weitere Ehrungen von verdienten Sängern stehen im März bei der Versammlung des Obermarkgräfler Chorverbands an.