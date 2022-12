Binzen Ein Steinener übernimmt in Binzen

Quebe-Fehling spielte zunächst Tenorhorn, mittlerweile ist er zur Posaune gewechselt. Er bläst im Posaunenchor Efringen-Kirchen und wird dort auch weiter spielen.

Schon als Kind mit der Musik angefangen

Gerhard Gutscher hat bereits im Kindesalter mit der Musik angefangen. Seine Heimat ist Markgröningen, wo sein Vater einen Posaunenchor geleitet hat und seine Mutter Organistin war. Musikfreunde kennen womöglich auch seinen Bruder Ulrich, einen Jazzer (auch Spiritual Jazz), der hin und wieder mit seinem Quartett und seinem Quintett unterwegs ist.

Der Posaunenchor, der aus allen Chören des Bezirks Markgräflerland-Hochrhein zusammengesetzt war und von Bezirkschorleiterin Petra Brinkmann dirigiert wurde, spielte im Gottesdienst eine „O happy day“-Version, die von Ulrich Gutscher für Posaunenchor arrangiert wurde.

Gerhard Gutscher wohnt in Steinen, spielt aber im Posaunenchor in Binzen, weil er, wenn die Steinener montags immer proben, Kantoreiprobe hat. Er singt also auch gerne. Der 70-Jährige ist Psychiater sowie Psychotherapeut und eröffnet im Januar eine Praxis in Basel, in der er dienstags bis donnerstags arbeitet. Er schätzt besonders das Wir-Gefühl in den Posaunenchören.

Spielen auf dem Binzener Weihnachtsmarkt

Einmal im Jahr beruft er nun die Bezirksvertreterversammlung ein. Mit ihr plant er Gottesdienste, bereitet Andachten vor und organisiert Fortbildungen und gemeinsame Veranstaltungen für die Bläser der evangelischen Posaunenchöre von Efringen-Kirchen bis Bad Säckingen. „Wir haben zehn bis 15 Einsätze im Jahr“, sagt Gutscher. Die Bläser spielen bei normalen Gottesdiensten und an kirchlichen Festtagen, am Volkstrauertag, in Altenheimen, bei Beerdigungen, aber auch auf dem Binzener Weihnachtsmarkt.

„Wir sind mit den Instrumenten beweglich“, sagt er. Er weist darauf hin, dass in Baden 5500 Bläser in einem oder mehreren der 250 Posaunenchöre spielen.