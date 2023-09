Binzen Ein Vereinsmensch durch und durch

„Ich bin ein Vereinsmensch durch und durch“, sagt Volker Scherer, der erst vor Kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Dabei wollte ursprünglich sein Vater, dass er zum Musikverein Egringen geht und ein Instrument lernt. Statt Musikunterricht zog es den damals Neunjährigen zum Fußball und zum TuS Binzen. Er spielte fortan in den Jugendmannschaften und danach bei den Aktiven, wurde mit 17 Jahren Trainer für die E- bis zur A-Jugend, legte mit 27 Jahren erfolgreich die Schiedsrichterprüfung ab, erwarb den B-Schein, pfiff in der Verbandsliga Spiele in ganz Südbaden und war an der Seite von Schiedsrichter Ralf Brombacher aus Kandern als Linienrichter in der Regionalliga tätig. Darüber hinaus leitete der Fischinger 17 Jahre die Jungschiedsrichtergruppe.

27 Jahre Schiedsrichter

Schiedsrichter müssen im Amateurfußball einiges aushalten können. Denn Beleidigungen und sogar Anfeindungen sind keine Seltenheit. Das weiß Volker Scherer aus eigener Erfahrung, wenngleich er nach 27 Jahren bilanziert: „Es war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.“ Zwei Einsätze pro Wochenende in Bezirk und Verband waren für ihn die Regel. Den gravierendsten Vorfall erlebte er in Bühlertal, als bei einem Spiel, bei dem es für beide Vereine um nichts mehr ging, sein Auto zerkratzt wurde.