Binzen Einander auf Augenhöhe begegnen

Umrahmt wurde die Veranstaltung mit einer Auswahl an ausgestellten Bildern des verstorbenen syrischen Künstlers Mahmoud Alkouza, einst Mitglied der Künstlervereinigung Homs. Diese hatte Alkouza in der Zeit nach der Flucht und seiner Ankunft in Binzen gemalt. Sein Sohn Ahmed Alkouza stellte die Bilder vor, in denen die Geschichte, Kultur und das Leben in Damaskus, sowie der Verlust und Leid thematisiert werden.

Bedeutendes Treffen

Besonders eindrücklich waren auch die Schilderungen von Bayan Alhousein, die aus ihrem Buch über ihre Erinnerungen und Fluchterlebnisse vorlas. Sara Al Zoubi hielt ihre Gedanken, Dankbarkeit und Hoffnung auf die Zukunft in Versen fest. Klaus Koska rezitierte die Ballade „Was keiner wagt“ von Konstantin Wecker. Die Wortbeiträge wechselten sich mit musikalischen Stücken ab, wobei Christine Braun an der Querflöte instrumentale Kompositionen zu Gehör brachte. Das Duo Samano Altahir und Anna Gehlhaar interpretierten internationales Liedgut in verschiedenen Sprachen.

„Der Abend hat mich sehr bewegt“, dankte Ina Koska seitens des Helferkreises Binzen allen Beteiligten. Ziel der Initiatoren war es, ein nachdenkliches, erinnerungswürdiges Zusammentreffen zu gestalten. „Das haben Sie erreicht“, meinte Bürgermeister Andreas Schneucker bei der Verabschiedung. Er nutzte den Anlass, um sich auch im Namen des Kanderner Bürgermeisters Christian Renkert nochmals bei den Aktiven der Helferkreise zu bedanken. „Ohne diese Arbeit wäre es nicht möglich gewesen, eine solche Integrationsleistung zu erbringen“, sagte er rückblickend auf die Ankunft der Flüchtlinge, die der Gemeinde zur Anschlussunterbringung zugewiesen worden waren.