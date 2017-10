Binzen Eine Gemeinde, die sich im Aufschwung befindet

Von Hubert Bernnat

Binzen. Hatte Binzen schon unter Fritz Schweigler einen großen Aufschwung genommen, so sollte dieser sich unter Uli May fortsetzen. 1989 hatte Schweigler nach 34-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert. May wurde zu seinem Nachfolger und daraufhin zweimal mit überragenden Wahlergebnissen wiedergewählt.

Wegen Erreichen der damals gültigen Altersgrenze musste May 2012 sein Amt aufgeben. Als May verabschiedet wurde, bezeichnete man ihn als „Glücksfall für Binzen“. Attestiert wurde ihm innovatives Denken, eine im positiven Sinne zupackende Art, ein ausgezeichnetes Netzwerk innerhalb des Landkreises und eine gute und transparente Öffentlichkeitsarbeit. Mit Schweigler und May hatten zwei Persönlichkeiten über Jahrzehnte die Entwicklung Binzens geprägt und aus einer Zuschussgemeinde eine prosperierende Gemeinde mit hohen Gewerbesteuereinnahmen gemacht. Sie sorgten für Kontinuität und beide arbeiteten auch konstruktiv mit den jeweiligen Gemeinderäten zusammen.

Zu Mays Leistungen zählt in erster Linie die Entwicklung des interkommunalen Gewerbeparks Dreiländereck, der die Grundlage für den finanziellen Aufstieg Binzens bedeutete. Es war sein Verdienst, die nötigen Grundstücke zu erwerben und die Stadt Weil mit ins Boot zu holen, damit ein Gewerbegebiet von dieser Größe mit dem ersten Zugpferd Hornbach realisiert werden konnte.

Heute sind dort alle Grundstücke verkauft und alle Betriebe angesiedelt. Der Gewerbepark floriert und hat etliche Gebäude mit ansprechender und preisgekrönter Architektur. Auch in Sachen Grüngestaltung und heute Energieeffizienz sorgte die Gemeinde für eine beispielhafte Entwicklung. Bei heute fast 3000 Einwohnern stellt Binzen gut 2000 Arbeitsplätze. Dies zeigt nochmal, wie sehr sich die Situation Binzens seit Beginn der Industrialisierung vollkommen verändert hat. Damals hatte es in Binzen kaum Arbeitsplätze gegeben und die Menschen mussten mühsam auswärts ihrer Tätigkeit nachgehen.

Doch Binzens Entwicklung lässt sich nicht auf den Gewerbepark reduzieren. Verwirklicht wurde die Konzeption für eine Kinderbetreuung von 1 bis 10. Das heißt, die Gemeinde sorgte in verschiedenen Schritten, dass in Kindergarten und Grundschule eine verlässliche und für die Eltern finanzierbare Betreuung vom ersten bis zum zehnten Lebensjahr angeboten werden konnte.

Binzen war mittlerweile eine begehrter Wohnort geworden, neue Wohngebiete wie Lochacker waren erschlossen worden. Es war Mays Anliegen, für die vielen Familien die Entscheidung zu erleichtern, dass beide Eltern arbeiten gehen konnten. May war damit deutlich der Zeit voraus. Denn die Einstellung, dass dies gesellschaftspolitisch notwendig ist, setzte sich in Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg nur langsam durch. Binzen investierte in einen zweiten Kindergarten und in den Ausbau der Grundschule, um diese Angebote auch räumlich durchführen zu können.

Als dritter wichtiger Punkt ist die großzügige Vereinsförderung zu nennen. Über Jahre, auch schon unter Schweigler, wurden die vielen Binzener Vereine mit regelmäßigen Zuschüssen und Projektförderung unterstützt. Allein der TuS Binzen hat über 850 Mitglieder, darunter fast 400 Jugendliche. Aber auch die beiden Gesangvereine, der Musikverein, der Turnerbund, der Tennisclub, der Budo-Club und der Ski-Club kommen auf mehr als respektable Mitgliederzahlen. Man kann im Grunde sagen, jeder Binzener ist in irgendeinem Verein, etliche auch in mehreren. In allen Vereinen wird damit auch Jugendarbeit betrieben, wozu auch der CVJM mit seiner langen Tradition und seinem eigenen Heim zu nennen ist.

Nicht weg zu denken aus dem Vereinsleben sind auch die Freiwillige Feuerwehr, die 1998 ein neues Geräteaus am östlichen Ortsausgang erhielt, und die Fasnachtsvereine. Der schon 1862 gegründete Frauenverein ist nach dem Gesangverein Eintracht, dessen Ursprünge auf das Jahr 1842 zurückgehen, der älteste Verein. Noch immer kümmern sich über 300 Mitglieder um die Krankenpflege und organisieren Seniorennachmittage.

Binzen ist es insgesamt gelungen, trotz einiger schmerzlicher Abrisse, ein Ortsbild zu erhalten, von dem man mit Fug und Recht noch behaupten kann, es habe einen „dörflichen Charakter“. Und dank der Flurbereinigung haben einige landwirtschaftliche Betriebe überlebt, die sich spezialisiert haben und so mit dazu beitragen, dass Binzen nicht nur über seinen Gewerbepark definiert wird. Binzens Gastronomie, seine Winzerbetriebe und Gärtnereien sind weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und letztere beliefern die regionalen Märkte.

Die A 98 durchschneidet die Binzener Gemarkung an der richtigen Stelle. Sie ist die Trennungslinie zwischen den Gewerbegebieten Dreispitz, Steglinsmatten und dem eigentlichen Ort geworden. So entsteht der Eindruck von zwei „Welten“: Arbeiten und Wohnen. Zudem hat Binzen als Kleinzentrum heute eine hervorragende Versorgungslage mit Geschäften, Dienstleistungen, Ärzten und Apotheken. Diese dienen auch den Einwohnern der umliegenden Gemeinden.

Alles fördert den von allen Parteien gewünschten „dörflichen Charakter“. Dieser existiert aber auch durch den großen Zusammenhalt innerhalb Binzens. Sieht man eine Aufstellung aller jährlichen Veranstaltungen, so erstaunt die hohe Zahl. Viele dieser Veranstaltungen werden durch das unermüdliche und ehrenamtliche Engagement der Binzener Vereine und Bürger getragen. Beispielhaft sei das seit 1976 organisierte große Dorffest genannt.

Seit 2012 hat Binzen mit dem Lörracher Andreas Schneucker einen neuen Bürgermeister, der erfolgreich dabei ist, neue Akzente zu setzen, aber auch sich bewusst zu sein, den dörflichen Charakter als hohes Gut zu bedenken. Schon 2014 hatte Schneucker auf dem Neujahrsempfang gesagt, es gehe nicht mehr um ein „Höher, Schneller, Weiter“, sondern „um die Richtung nach Innen, um energiepolitische Zukunftsverantwortung“. Gemeinden sind keine Museen, sie leben auch von Veränderungen. Aber die Veränderungen müssen behutsam bedacht werden.

Doch eine Veränderung muss nun wirklich nicht sein, dass das Kunstwerk und Wahrzeichen „Dreispitz“ im Binzener Kreisel auf Anordnung vorgesetzter Behörden einem völlig überzogenen Sicherheitsdenken geopfert werden soll.