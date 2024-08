Binzen: „Eine Welt der Phantasie“

Denisenko bringt unter anderem Johann Sebastian Bachs „Chaconne für die linke Hand allein“ in einer Bearbeitung von Johannes Brahms zu Gehör sowie ferner eine Fantasie in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart und drei Intermezzi von Johannes Brahms. Im zweiten Teil nach der Pause spielt er Robert Schumanns „Kreisleriana Op. 16“ in acht Sätzen. Die Kreisleriana von Schumann entführt die Zuhörer in eine Welt voller poetischer Wirren und leidenschaftlicher Ausbrüche, wo Realität und Fantasie verschmelzen. Das Programm sprengt die Grenzen der Vorstellungskraft und macht die Magie der Musik in ihrer vielfältigsten Form erlebbar, heißt es in der Ankündigung.

Andrey Denisenko begann in jungen Jahren Klavier zu spielen und gab sein erstes Konzert im Alter von fünf Jahren. Mit 16 trat er als Solist mit dem Symphonischen Orchester auf. Zu seinen wichtigsten Lehrern zählen Sergei Osipenko und Anna Vinnitskaya. Seit 2017 lebt der Künstler in Hamburg. 2018 gewann er den dritten Preis beim Europäischen Klavierwettbewerb Bremen sowie den ersten Preis beim Wettbewerb der Elise-Meyer-Stiftung und den Steinway Förderpreis Klassik. Ein Jahr später debütierte er im Großen Saal der Laeiszhalle in Hamburg. Seine erste Japan-Tournee führte ihn unter anderem nach Tokio. 2019 gewann er in Sankt Petersburg den Grand Prix des Internationalen Wettbewerbs „Grand Piano in Palace“. 2022 verlieh ihm die Flügel-Fundus Stiftung ein Stipendium. Denisenko tritt regelmäßig in renommierten Konzerthäusern auf. Darunter sind die Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt (Oder), die Laeiszhalle und die Elbphilharmonie Hamburg sowie die Philharmonie Berlin. Seine Debüt-CD „Per aspera ad astra“ mit Werken von Bach, Brahms und Schumann wurde 2024 veröffentlicht.