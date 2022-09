Binzen Einen großen Wurf gemacht

Ursprünglich war geplant, noch mehr Gemeinden in den GVV einzugliedern; Wollbach aber war unentschieden und wurde 1974 ein Stadtteil Kanderns, Märkt und Haltingen wurden 1975 nach Weil am Rhein eingemeindet, Ötlingen bereits 1971.

Horst Rösch, 24 Jahre Mitglied in der Verbandsversammlung des GVV Vorderes Kandertal, sagte in seiner Ansprache in Schallbach, alle Verbandsgemeinden hätten mit der Gründung des GVV einen „großen Wurf“ gemacht. „Sie konnten sich selbstständig im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten entwickeln.“

Verbandsbürgermeister Andreas Schneucker beschrieb am Abend die Auswirkungen der neuen Verwaltungsstruktur: „Finanz-, Personal- und Einwohnerwesen sowie zuletzt die Standesämter (2019) wurden im Verband zentralisiert und die Grundbuchämter am 1. Januar 1978 zusammengelegt.“ Die Verbandsverwaltung übernahm zudem die Arbeitsfelder Integration, Ehrenamt, EDV, bautechnische Betreuung und die Umsetzung der Corona-Verordnung. „Die restlichen kommunalen Aufgaben blieben bei den Gemeinden“, sagte Schneucker. Er betonte, dass Fachwissen immer wichtiger werde.

Geselligkeit im Mittelpunkt

Die Bürgermeister der einzelnen Orte, Oliver Friebolin (Eimeldingen), Axel Moick (Fischingen), Christian Iselin (Schallbach), Michael Herr (Wittlingen) und Daniela Meier (Rümmingen), verzichteten auf Kommentare zur Verwaltungsreform und beschränkten sich darauf, kurz ihren Heimatort vorzustellen. Ohnehin stand weniger Bildung und Information im Vordergrund, sondern vielmehr die Geselligkeit und die angenehme Wanderung entlang von Reben, Apfelplantagen und Maisfeldern bei milden Spätsommertemperaturen. Die Hefezöpfe, Äpfel und alkoholfreien Getränke waren umsonst, gegen den einen Euro für die Wurst, die es beim Dorfhock in Schallbach gab, hatte niemand etwas einzuwenden.

In Wittlingen wurden die Wanderer vom Musikverein Höllstein unterhalten, in Rümmingen sang Annika Tschöpe zu Gitarreklängen „Carry you home“ (Zara Larsson), „This town“ (Sasha Sloan) und ihre Eigenkomposition „Wieder Kind“. Verbandsbürgermeister Andreas Schneucker stellte in Binzen spontan mit Mechthilde Knöbel, Theo Fräulin und Christoph Herold (Akkordeon) ein musikalisches Trio zusammen, das „Bajazzo“ sang und das „Badner Lied“, das allerdings etwas umgetextet wurde. In Refrain heißt es dort: „Drum grüß’ ich dich, o Binzen mein, Du schönes Dorf im Land am Rhein, Land am Rhein.“