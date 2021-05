Binzen Empfangstheke fürs Rathausfoyer

Baumert sprach von einer zurückhaltenden Gestaltung mit Parkettboden und einer weißen Akustikdecke, was für eine angenehme Atmosphäre sorgen soll. Ein Windfang im Bereich des Haupteingangs wird kalte Zugluft abhalten. Stattdessen findet ein Austausch mit vorgewärmter Frischluft statt.

Die Kosten für den Umbau bezifferte der Architekt mit 196 000 Euro. Jetzt werden erst einmal die Angebote eingeholt. Nach den Sommerferien sollen die Bauarbeiten beginnen. Zuletzt wurde der Eingangsbereich des Rathausgebäudes vor gut 30 Jahren renoviert.

„Das Foyer soll auch für die Bürger da sein“, erläuterte Bürgermeister Andreas Schneucker die Maßnahme. Hintergrund sei zudem, dass ein solcher Empfangsbereich für einen Gemeindeverwaltungsverband wie im Vorderen Kandertal Usus sei. Dort könnten Bürger beispielsweise ihre gelben Säcke abholen. Wichtig war Schneucker auch der Aspekt einer Schnittstelle zwischen GVV- und Gemeindeverwaltung.

Derzeit, so wurde geschildert, sei ein ungestörtes Arbeiten in den Büros kaum möglich. Zahlreiche telefonische Anfragen und ein ständiges Kommen und Gehen durch die beiden Türen werden offenbar als sehr störend empfunden. Einige dieser Anliegen sollen deshalb nach dem Umbau direkt an der Empfangstheke aufgefangen und bearbeitet werden.

Rückfragen betrafen die mit rund 24 000 Euro als teuer empfundenen Elektroarbeiten, den von den Umbauarbeiten nicht betroffenen Archivraum gleich rechts neben dem Haupteingang sowie mögliche Veränderungen in der Arbeitswelt, weg von Einzelbüros und hin zu mehr Digitalisierung.

„Wir verbauen uns damit nichts für die Zukunft“, betonte Baumert, der zuversichtlich ist, dass der Kostenrahmen einhalten werden kann. Das Archiv werde sich mittelfristig in digitale Formen auflösen, so dass dort weiterer Platz frei werde, blickte er in die Zukunft.

Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat mit der Vergabe aller Gewerke beauftragt. Das Gremium soll im Gegenzug über die Kosten auf dem Laufenden gehalten werden. Die Obergrenze der Kostenschätzung ist dabei einzuhalten.