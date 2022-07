Binzen Empfindungsreiche Mozart-Interpretation

Zwischen den sakralen Vokalwerken spielten Joschua Franke und Angela Peter (Violinen), Brigitte Schnabel (Viola) und Olesya Osinna (Cello) den ersten Satz aus Schuberts Es-Dur-Streichquartett. Voller Leichtigkeit, romantischer Gefühlswärme und schöner Streicherkultur erklang dieser Satz.

Hauptwerk des Abends war dann Mozarts Missa brevis G-Dur, bei dem der Chor, die vier Vokalsolisten, das ebenso dynamisch wie einfühlsam spielende Streicherensemble und der versierte Musiker Florian Metz am Digital-Piano für eine erhebende und empfindungsreiche Mozart-Interpretation sorgten. Das Kyrie und Gloria wurden mit strahlendem Klang gesungen, klar durchhörbar in den Stimmen, in großer religiöser Ausdruckskraft. Sehr eindringlich und ergreifend klangen das Credo, das Sanctus, Benedictus und Agnus Dei. Neben dem von Chorleiterin Brigitte Schnabel sehr sorgfältig einstudierten Chor hatten auch die Vokalsolisten, darunter drei aus den Chorreihen, wesentlichen Anteil an der Wirkungskraft dieser anmutig und liedhaft klingenden Mozart-Messe, die auch Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlte. Babette Jansen mit höhenklarem, leuchtendem Sopran setzte in ihren Soloparts immer wieder Glanzlichter, Konstanze Franke berührte mit warmem, fein timbriertem Alt, Björn Franke mit hellem, schlanken Tenor.

Solisten bringen Mozart zum Klingen

Herausragend in Stimmvolumen, profunder Tiefe und Qualität bereicherte der professionelle Konzert- und Opernsänger Manfred Plomer mit seinem vorzüglichen Bass die Solisten-Riege, die sich als sehr harmonisch im Mozartklang erwies. Die anrührende Friedensbitte „Dona nobis Pacem“ am Schluss klang gerade in diesen Zeiten umso bewegender. Nach einem Moment der Ruhe und Besinnung erfüllte lang anhaltender Beifall die Kirche.