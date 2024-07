Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann hat kürzlich dem Binzener Rathaus einen Besuch abgestattet, wo sie sich mit Bürgermeister Andreas Schneucker traf, heißt es in einer Mitteilung. Sie sprachen unter anderem darüber, wie die Gemeinde bei der Energie- und Wärmeversorgung autarker werden will. Sarah Hagmann und Andreas Schneucker waren sich einig, dass sich der Wind beim Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich gedreht hat, so ist der Ausbau der Solarenergie auch im Jahr 2024 wie schon im Vorjahr weiter gestiegen. Bisher nutzt der Landkreis zwölf Prozent seines Flächenpotenzials für die Solarenergie. Es gebe also noch viele Möglichkeiten, sich an der Energiewende zu beteiligen, hieß es. Auch die Gemeinde Binzen möchte ihren Beitrag leisten. So soll zum Beispiel geprüft werden, ob sie ein Grundstück für eine kleine Freiflächen-PV-Anlage erwerben kann. Besonders wichtig ist es dem Bürgermeister, die Wärmeplanung voranzutreiben. Eine Machbarkeitsstudie ist beauftragt. Das Thema werde im Herbst den Binzenern im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt, kündigte Schneucker an. Der Bürgermeister sieht mittelfristig auch die Geothermie als hervorragenden Energieträger.