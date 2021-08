Binzen Es geht nicht um die Wurst

Als allererstes wurde am Samstag übrigens ein Rumäne geimpft, der mit seinem Motorrad bereits um 7.30 Uhr gekommen war und geduldig bis 9 Uhr wartete.

Das elfköpfige Impfteam zeigte sich am Mittag sehr zufrieden mit der Aktion. Und auch die sieben Helfer des DRK Weil am Rhein-Haltingen hatten am Grillstand alle Hände voll zu tun. Dabei wurde die eine oder andere Wurst auch ganz regulär verkauft. „Nach langer Durststrecke können wir wieder mal was machen. Das war eine richtig gute Idee“, äußerte sich DRK-Bereitschaftsleiter Stefan Ohm begeistert.

Am Ende waren es 93 Dosen BioNTech, 15 Dosen Moderna und 30 Dosen Johnson & Johnson, die verimpft werden konnten. Dabei waren die Erstimpfungen in der Mehrzahl. Keiner der Impfstoffe wurde knapp, was sicherlich auch ein Verdienst der guten Zusammenarbeit im Impfteam war. Durch ständigen Austausch konnte verhindert werden, dass zu viel Impfstoff aufgezogen und somit am Ende verschwendet wurde.

Hinweis: Eine weitere Impfaktion beim Baumarkt Hornbach in Binzen findet am Samstag, 28. August, von 9 bis 13 Uhr statt. Auch diesmal gibt es kostenlose Bratwürste und es sind wieder alle Impfstoffe verfügbar.