Binzen Expressive Bildsprache

Binzen (os). Menschen mit ängstlichen Gesichtern auf der Flucht, zerstörte Häuserzeilen, verlassene Orte, aber auch Impressionen aus seiner neuen Heimat im Südwesten Deutschlands, in Binzen: Erinnerungen an Syrien und Eindrücke von seinem neuen Lebensumfeld prägen die Werke des syrischen Künstlers Mahmoud Alkousa, der im Rahmen des Weihnachtsmarkts in Binzen im Skiclubkeller eine Retrospektive seines Schaffens bot.

Der 70-jährige verließ vor zwei Jahren zusammen mit seiner Frau Nawal, seiner Tochter Lama und seiner Schwiegertochter Nour seine Heimatstadt Homs im Westen Syriens. Dort hatte der Kunstlehrer an einer Schule unterrichtet und war als Maler aktiv. Zwei Monate dauerte die Flucht über die Türkei, mit dem Boot übers Mittelmeer nach Griechenland, weiter über Mazedonien, Serbien, Österreich bis nach Deutschland. Ende 2015 kamen er, seine Frau, Tochter und Schwiegertochter im Südwesten der Bundesrepublik an, lebten zuerst in der Flüchtlingsunterkunft in Wies.

Im Kleinen Wiesental hatte Alkousa erste Ausstelllungen, später auch in Maulburg. Nachdem die Familie in einer Flüchtlingsunterkunft in Lörrach lebte, zog sie vor einigen Monaten in die Flüchltings-unterkunft nach Binzen.

Der Kunstlehrer lebt die Integration. Er spricht gut Deutsch, hat an seinen bisherigen Stationen als Dolmetscher fungiert und Malkurse für Kinder gegeben.

Beim Weihnachtsmarkt zeigte er 27 seiner Bilder, auch solche mit Motiven aus Binzen. Eines davon, das Bild vom Rathaus, schenkte der Künstler Bürgermeister Andreas Schneucker, als dieser nach der Weihnachtsmarkt-Eröffnung mit einer Gemeinderatsdelegation der Ausstellung einen Besuch abstattete.

Wie der Bürgermeister äußerten sich auch viele Besucher beeindruckt von Alkousas Werken und deren expressiver Bildsprache. Egal ob eher realistisch oder surreal – bei allem abgebildeten Leid erzählen die Bilder auch von der Sehnsucht nach einem Leben ohne Angst in Frieden und Freiheit. So, wie es sich in seiner neuen Heimat im Dreiländereck, in den Bildern vom Binzener Rathaus, vom Sportgelände oder dem kommunalen Wohnhaus und weiteren Motiven aus der Region widerspiegelt.