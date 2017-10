Binzen Fahrradtour endet mit schwerem Sturz

Binzen. Eine Fahrradtouristin aus dem Elsass ist am Sonntagabend in Binzen verunglückt. Die 52-jährige Frau befuhr kurz vor 20 Uhr mit ihrem E-Bike den Birkenweg in Richtung Fischingen. Hierbei kam sie aus nicht bekannten Gründen zu Fall und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Ihr vorausfahrender Lebensgefährte hielt sofort an, als er hinter sich das vom Sturz herrührende Geräusch vernahm. Die E-Bikerin zog sich schwere Verletzung zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihr gleich noch eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wie es im Polizeibericht heißt.